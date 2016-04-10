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    Пеллегрини не жалеет, что не включил Насри в заявку на Лигу чемпионов

    Главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини отметил великолепную игру Самира Насри после длительной травмы, однако пояснил, что в сентябре намного важнее было включить в заявку на Лигу чемпионов дополнительного нападающего.

    «У Куна просто ушиб, это не будет проблемой во вторник. Самир приятно удивил нас: он пропустил шесть месяцев из-за мышечной травмы, но усердно работал и вернулся в строй раньше, чем прогнозировали врачи, и сегодня продержался на поле 90 минут, показав великолепную игру.

    Самир — важный член нашей команды, я очень рад за его успех в сегодняшнем матче. Не жалею ли я, что не включил Насри в заявку на Лигу чемпионов? Мы думали, что Самир сможет играть только с середины апреля. Мы выступали в Лиге чемпионов в феврале, и тогда в нашем распоряжении был только один нападающий — Кун, поэтому было важно привлечь в команду Келечи.

    Но я не думаю, что Самир сможет снова играть через три дня после такого длительного перерыва, однако он будет нужен нам в Премьер-лиге, потому что мы стараемся занять одно из первых мест турнирной таблицы», — заявил Пеллегрини.

    Источник: ФК «Манчестер Сити»

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    10.04.2016 10:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +104

      RUPRICHT 10 апреля 2016, 14:34

      А ЧТО ТЫ ДУМАЛ РАНЬШЕ ПРО НАСРИ!!?????ПОЖЕНАЙ СВОИ ПЛОДЫ!!???

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