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    Насри может выйти в стартовом составе «Манчестер Сити» впервые с сентября

    Главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини рассказал о самочувствии хавбека Самира Насри, отметив, что он француз может оказаться среди 11-ти человек, которые выйдут с первых минут на матч 33-го тура АПЛ против «Вест Бромвича».

    Напомним, последний раз 28-летний игрок появлялся в стартовом составе «горожан» в сентябре прошлого года, и все это время восстанавливался от травмы подколенного сухожилия, попутно получив рецидив на одной из тренировок.

    «Насри очень не повезло, в ходе восстановления на одной из тренировок он усугубил травму. Отрадно, что он может вновь выйти на поле.

    Его возвращение произошло чуть раньше ожидаемого срока, поэтому он не сыграет в Лиге чемпионов по причине исключения из заявки из-за его повреждения.

    Надеюсь, что в оставшихся турах АПЛ Самир покажет, на что способен и будет регулярно выходить в стартовом составе», – сказал Пеллегрини

    Источник: Goal.com

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    09.04.2016 16:32
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