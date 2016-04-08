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    Дармиан: «АПЛ – лучший чемпионат в мире»

    Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Италии Маттео Дармиан признался, что ему нравится выступать в английской премьер-лиге.

    «Я уже успел полюбить этот чемпионат, поэтому хочу выступать здесь как можно дольше. После моего переезда из Италии все изменилось, поскольку теперь мне приходится выступать в топ-клубе.

    Серия А – абсолютно другой турнир. В Англии уделяют много внимания физике, меньше – тактике, и это основное отличие между турнирами. АПЛ – лучший чемпионат в мире. К быстрому и силовому футболу нужно привыкать, но от этого никуда не деться, и я хочу прибавлять в мастерстве. Мои одноклубники и тренерский штаб делают все, чтобы я чувствовал себя счастливым, так что никаких проблем у меня здесь нет», – сказал Дармиан.

    Источник: Skysports

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    08.04.2016 14:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +60

      DmitriM 8 апреля 2016, 17:31

      Еще бы :)

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