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    Луческу: «Шахтер» еще не прошел в следующую стадию Лиги Европы»

    Главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу поделился мнением о первом матче 1/4 финала Лиги Европы, в котором его подопечные со счетом 2:1 одержали победу над «Брагой».

    – Зрелищный поединок двух достойных соперников. В первом тайме мы хорошо организовали оборону. По большому счету «Брага» ничего не создала, за исключением одного удара в сторону ворот. Мы же в конце первого тайма использовали возможность после углового – и забили. Знали, что играем против техничного, агрессивного коллектива. Попытались не давать им свободных зон для построения атак. Со своей стороны во втором тайме использовали быстрые атаки и контратаки – это могло привести к более крупному счету. «Брага» – хорошая команда, и я думаю, что во Львове нас ждет сложная игра. Попытаемся очень качественно подготовиться ко второму матчу и пройти дальше в Лиге Европы.

    – Сегодняшний матч показал, что «Шахтер» уже практически прошел в следующую стадию и может чувствовать себя расслабленно?

    – Нет. Впереди у нас очень тяжелый поединок. Мы в принципе играем дома, но на нейтральном поле – это не наш родной дом.

    Источник: ФК «Шахтер»

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    08.04.2016 01:12
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