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    «Монако» может расторгнуть контракт с Дираром, если игрок не выплатит клубу штраф

    «Монако» открыл дисциплинарное дело в отношении полузащитника команды Набиля Дирара. Причиной этого стал категорический отказ футболиста выплатить штраф клубу за свое неподобающее поведение и конфликт с судьей в февральском матче французского первенства против «Ниццы», который повлек за собой восьмиматчевую дисквалификацию.

    Сообщается, что если 30-летний марроканец не изменит своего решения, с ним может быть расторгнут контракт. В текущем сезоне Дирар сыграл за «Монако» в 22 матчах, забил один гол и отметился семью результативными передачами.

    Источник: L' Equipe

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    07.04.2016 18:55
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