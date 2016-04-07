Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Билялетдинов: «Халк мог бы потерзать оборону «Баварии»

    Заслуженный тренер России Ринат Билялетдинов выразил мнение, что «Зенит» смог бы навязать борьбу мюнхенской «Баварии» в 1/4 финала Лиги чемпионов, если бы оказался там вместо лиссабонской «Бенфики», от которой вылетел в предыдущем раунде плейофф.

    «Смог бы «Зенит» сыграть не хуже «Бенфики»? Не сомневаюсь, что смог бы. «Зенит» неплохо играл ведь. Если представить, что зенитовцы прошли, то было бы очень интересно. Жалко, это не состоялось, потому что Халк, мне кажется, мог бы потерзать оборону «Баварии». Мы лишились серьезного зрелища. Прошел бы «Зенит» в полуфинал или нет? Знаете, футбол такая вещь, что можно и пройти. Тем более, «Зенит» в полуфинале Кубка УЕФА обыгрывал дома «Баварию» (4:0), хоть там и стоял в воротах легендарный Оливер Кан», – сказал Билялетдинов.

    Источник: «Спорт день за днем»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.04.2016 17:31
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 7 апреля 2016, 20:37

      в 2025 году и потерзает, ох как БОЛЬНО потерзает...

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11