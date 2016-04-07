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    Неймар может быть лишен капитанской повязки в сборной Бразилии

    Форвард «Барселоны» и сборной Бразилии Неймар может быть наказан Конфедерацией футбола Бразилии (CBF) за свое поведение в матче против Уругвая (2:2) в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2018 года. В качестве одной из мер наказания рассматривается вариант с лишением игрока капитанской повязки в национальной команде. Напомним, в той игре 24-летний нападающий получил желтую карточку, повлекшую за собой пропуск игры с Парагваем (2:2). СBF считает, что предупреждение, полученное Неймаром, было совсем необязательным и капитану сборной не подобает вести себя подобным образом.

    Помимо этого, представителей конфедерации смущает поведение Неймара вне футбольного поля, а в частности его участие в некоторых праздничных мероприятиях. Сообщается, что CBF уже обратилась к главному тренеру национальной команды Калосу Дунге с просьбой предоставить объяснения по сложившейся ситуации вокруг игрока.

    Источник: Globo

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    07.04.2016 13:32
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +40

      amg063 5 мая 2016, 13:14

      Правильно! Халк- вот настоящий капитан)))

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