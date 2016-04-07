Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Пинто: «Главный козырь «Браги» – сплоченность»

    Центральный защитник «Браги» Андре Пинто рассчитывает решить все задачи уже в первом матче против «Шахтера» на своем поле.

    «Не каждый год клуб доходит до 1/4 финала, так что мы все очень рады. Наш главный козырь – сплоченность. У нас слаженная команда, о чем говорят и наши достижения.

    Мы знаем, что «Шахтер» великолепен. Это агрессивная команда, умеющая при этом обороняться. У «Шахтера» большой опыт участия в еврокубках. Мы будем придерживаться своей игры и постараемся получить преимущество по итогам домашней встречи, чтобы уже в Украине оформить путевку в полуфинал.

    Сначала была поставлена задача выйти из группы, но теперь мы уже в четвертьфинале и постараемся проявить свои лучшие стороны. Возможно все. Мы уже продемонстрировали, что у нас хватает класса, чтобы играть против сильнейших команд», – заявил Пинто.

    Первый четвертьфинальный матч Лиги Европы «Брага» – «Шахтер» состоится в четверг, 7 апреля, в 22:05 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.04.2016 08:54
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11