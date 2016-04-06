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    Самба впервые за долгое время может сыграть за «Динамо»

    Защитник московского «Динамо» Кристофер Самба может принять участие в поединке 23-го тура чемпионата России против «Рубина». 32-летний игрок обороны сегодня впервые после операции провел тренировку в общей группе.

    «В среду Самба приступил к тренировкам с командой. Выйдет ли он на поле в ближайшем матче, будет решать тренерский штаб», – заявил пресс-атташе «Динамо» Константин Алексеев.

    Напомним, что конголезский защитник не выступал с сентября 2015-го из-за грыжи шейного отдела позвоночника.

    Источник: ТАСС

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    06.04.2016 16:49
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 7 апреля 2016, 13:17

      Тяжеловес необходим!На 90мин не хватает футболиста для окончательного счета!)

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 7 апреля 2016, 10:23

      после такой длинной паузы, он вообще хоть как то готов?
      И кстати опять начнется, в Динамо и двух матчей подряд не сыграли с одними и теми же защитниками и при одной схеме.
      А теперь еще и Самба объявится ))

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      Рейтинг: +64

      baltica 6 апреля 2016, 17:59

      Килограмм 200 наверное весит..

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