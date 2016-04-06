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    Гвардиола: «Могли проиграть»

    Главный тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Бенфикой» (1:0). По словам испанца, его команда добилась положительного результата, хотя могла и уступить.

    «Сегодня мы могли даже проиграть. Для меня игра соперника откровением не стала. Противостоять «Бенфике» всегда непросто. Тем не менее, наша команда имела несколько отличных шансов увеличить разрыв.

    Безусловно, надеемся победить на выезде. Обычно фаворит тот, у кого лучше статистика, но на самом деле эти цифры ничего не значат», – отметил Гвардиола.

    Напомним, что ответный матч команды сыграют 13 апреля.

    Источник: УЕФА

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    06.04.2016 08:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 6 апреля 2016, 10:15

      Скромная победа...

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