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    «Вольфсбург» постарается испортить настроение «Реалу»

    Мадридский «Реал» после триумфального Эль Класико отправился в Германию, где ему предстоит провести четвертьфинальный матч Лиги чемпионов. «Вольфсбург» находится не в самой лучшей форме, однако создать неприятности для «королевского» клуба футболисты «волков» вполне способны.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Вольфсбург» – «Реал». Начало в 21:45, не пропустите!

    Источник: Бобсоккер

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    06.04.2016 20:36
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +21

      Kot Begemot 6 апреля 2016, 22:38

      пока у волков получается

      1
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      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 6 апреля 2016, 22:33

      гордый мулла все испортил

      0
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    • ...
      Рейтинг: +128

      shmag 6 апреля 2016, 22:30

      хах,судя по 1 тайму срет на настроение,а не портит

      0
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      Рейтинг: +10

      wazzex 6 апреля 2016, 22:15

      Форум о договорных матчах dogz.tibidohs.ru

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 6 апреля 2016, 22:07

      А Ростовчане после гола Рональду кричали бы не было офсайта.Гол был чистый-они только так и могут выигрывать.

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