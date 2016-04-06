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    Витория: «Можем пройти дальше»

    Главный тренер «Бенфики» Руи Витория уверен в том, что его команда наработала на гол в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (0:1). По словам специалиста, у его подопечных есть все шансы на то, чтобы выйти в следующий этап соревнований.

    «В Мюнхене нас поддерживали четыре или пять тысяч болельщиков. Очень рад видеть их в Мюнхене. На следующей неделе мы получим поддержку уже 60 тысяч болельщиков. Быстрый гол не пошатнул нашу уверенность и у нас получилось доставить проблемы «Баварии». Пожалуй, мы заслуживали забить», – заявил он.

    Напомним, что ответная встреча пройдет в среду, 13 апреля.

    Источник: УЕФА

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    06.04.2016 06:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 6 апреля 2016, 12:06

      "есть все шансы" - это 100%.

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    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 6 апреля 2016, 10:13

      Молодцы!Дали бой!!!

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