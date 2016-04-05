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    Данте: «Шансы «Вольфсбурга» против «Реала» составляют не более двух процентов»

    Защитник «Вольфсбурга» Данте высказал мнение о шансах своего клуба пройти «Реал» по сумме двух матчей в четвертьфинал Лиги чемпионов.

    «Будем честны: думаю, что наши шансы пройти «Реал» – не более двух процентов. У «Вольфсбурга» практически нет опыта выступлений на такой стадии Лиги чемпионов. «Реал» в этом плане даст нам большую фору, ведь два года назад они победили в турнире.

    Мы намерены сражаться. Нужно быть максимально сконцентрированными на игре от начала и до ее конца, и пытаться выигрывать в своих дуэлях», – сказал Данте.

    Напомним, встреча «Вольфсбург» – «Реал» состоится завтра шестого апреля и начнется в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Goal.com

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    05.04.2016 20:37
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