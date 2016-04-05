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    Харт готовится к игре с «ПСЖ»

    Голкипер «Манчестер Сити» Джо Харт, вероятнее всего, сыграет в первом матче своей команды в 1/4 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ». Сообщается, что 28-летний вратарь возобновил тренировки и готовится принять участие в игре. Напомним, что основной страж ворот «горожан» получил травму в мартовской игре против «Манчестер Юнайтед» и пропустил игру минувшего тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом».

    Участие полузащитника Яя Туре и защитника Венсана Компани во встрече на «Парк де Пренс» по-прежнему остается под вопросом. Хавбек Рахим Стерлинг также пропустил сегодняшнюю тренировку команды и точно не сыграет в предстоящем матче.

    Источник: Goal.com

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    05.04.2016 15:24
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +11

      Xiler 5 апреля 2016, 18:56

      трудности закаляют)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +15

      enhtur 5 апреля 2016, 18:28

      первый матч 3:1 в пользу ПСЖ

      0
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      Рейтинг: +43

      The_Red 5 апреля 2016, 16:02

      Так так так... Слошная неразбериха с составом "Сити"...

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