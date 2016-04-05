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    В сентябре «Зенит-Арена» может принять тестовый матч

    В понедельник и вторник в рамках третьего операционного визита по подготовке стадионов чемпионата мира-2018 совместная делегация представителей ФИФА и оргкомитета «Россия-2018» посетила Санкт-Петербург.

    «Выполнен огромный объем работ, мы увидели прогресс. Это будет один из лучших стадионов. Уверены, что он будет готов к Кубку конфедераций. Мы удовлетворены гарантиями от местного правительства по проблеме с трафиком. Еще одна задача визита – согласовать наши требования по безопасности с местными властями», – отметил директор департамента ФИФА по проведению соревнований Колин Смит.

    Вице-губернатор города Игорь Албин, в свою очередь, рассказал о возможных сроках сдачи стадиона «Зенит-Арена» в эксплуатацию.

    «Мы оцениваем высокую степень готовность города к двум предстоящим турнирам. Мы преодолели критический момент при строительстве. В сентябре сможем провести тестовый матч, а осенью полностью завершить строительство», – сообщил Албин.

    Напомним, что с 17 июня по 2 июля 2017 года в России пройдет Кубок Конфедераций. Матчи турнира будут принимать Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи.

    Источник: ТАСС

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    05.04.2016 14:58
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo 5 апреля 2016, 19:20

      Зачем тестовый матч ? Не пугайте народ ... Обвалится крыша или нет ? Если строительство завершено, стадион должен быть готов принять любой матч

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34

      reg57 5 апреля 2016, 18:53

      когда это хоть случится уже))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 5 апреля 2016, 15:45

      Да ладно? Снег сейчас опять выпадет.

      -1
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