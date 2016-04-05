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    Пике хочет сыграть в финале Лиги чемпионов с «Реалом»

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике рассчитывает сыграть в финале Лиги чемпионов этого сезона с мадридским «Реалом».

    «Я бы хотел сыграть в финале Лиги чемпионов с «Реалом». Все хотят сыграть с ним, и мы должны быть больше в себе уверены, как учил нас Кройфф.

    Мы любим принимать вызовы, и во вторник нас ждет очередной тяжелый соперник. Мы должны победить «Атлетико» и показать, почему выиграли в прошлом сезоне все. Теперь мы хотим повторить это вновь», – заявил Пике.

    Первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Барселона» – «Атлетико» состоится во вторник, 5 апреля, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Marca

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    05.04.2016 10:17
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +22

      Igreks 5 апреля 2016, 16:07

      Удачи АТЛЕТИКО)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +22

      Igreks 5 апреля 2016, 16:05

      Клоун все не уймется))) лол

      0
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    • ...
      Рейтинг: +36

      LeXxX282828 5 апреля 2016, 14:54

      Это точно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 5 апреля 2016, 14:20

      Только не такой финал! Достали уже эти хиспансы...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17

      kex7 5 апреля 2016, 14:05

      Порвем всех

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      liit 5 апреля 2016, 12:10

      xa

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +70

      макс438 5 апреля 2016, 11:39

      Такого финала мы ждем уже вечность.

      1
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      Рейтинг: -14

      карасевщинa 5 апреля 2016, 11:38

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      мало вам засадили классико, муж уродки мексиканской

      -5
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      Рейтинг: +13

      kalenik > карасевщинa 5 апреля 2016, 13:08

      ты посмотри за последнее время, кто и кому сколько засаживает, и кто что выигрывает, лузер и ты и реал галимый

      -1
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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 > kalenik 5 апреля 2016, 15:43

      И ты, раз уж на то пошло.

      -1
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      Рейтинг: +13

      kalenik > FCBarcelona1713 5 апреля 2016, 20:38

      я не понял, ты за кого болеешь? и статистику посмотри, умник нашелся

      0
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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 > kalenik 5 апреля 2016, 22:28

      Я-то как раз таки за Барсу болею, а вот ты - хуй знает. Если ты позволяешь себе выражения типа "лузер .. реал галимый", то ты - долбоеб, а не болельщик.

      -1
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      Рейтинг: +13

      kalenik > FCBarcelona1713 6 апреля 2016, 06:17

      Комментарий удален.

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      Рейтинг: +13

      kalenik > FCBarcelona1713 6 апреля 2016, 06:20

      слышь ты долбоёб , ты когда у мамки сиську сосал, я уже на область играл, и не тебе меня учить, сосунок недоделанный

      0
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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 > kalenik 6 апреля 2016, 13:13

      Ясно все. Смешной ты парень.

      -1
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      Рейтинг: +825

      Etiainen 5 апреля 2016, 11:27

      как будто других команд нет) есть и другие, более интересные мешки с деньгами

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