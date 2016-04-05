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    Нигматуллин: «О чем говорить, если в чемпионате Англии лидирует «Лестер»?»

    Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин считает, что уровень английского футбола заметно упал, учитывая лишь одну команду в четвертьфинале Лиги чемпионов.

    «Этот сезон в целом провальный для английских команд. О чем говорить, если в чемпионате лидирует «Лестер»? На втором месте идет «Тоттенхэм», который тоже грандом сложно назвать. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в четвертьфинале Лиги чемпионов лишь один английский клуб. Скорее удивляет, что «Манчестер Сити» добрался до этой стадии», – считает Нигматуллин.

    Первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Манчестер Сити» состоится в среду, 6 апреля, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    05.04.2016 09:03
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 5 апреля 2016, 14:56

      Смотрел я последний матч с "святыми"лидерство отличное,3 раза игра рукой в штрафной и ноль эмоций от рефери!)))

      0
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      Рейтинг: +80

      cruiff 5 апреля 2016, 14:15

      Все верно сказал. Уровень АПЛ настолько упал, что английские команды проигрывают Загребу, Олимпиакосу и не могут победить Сьон-Аугсбург, а в чемпионате лидирует Лестер, который не попал бы даже в пятерку в Примере.

      -2
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      Рейтинг: +39

      Hazard_10 > cruiff 6 апреля 2016, 16:05

      Очень смешно, "Не попал бы даже в пятерку в Примере". А ты подумай, что бы было если даже тот "Реал" в АПЛ. Да они бы в Еврокубки не попали, в Апл такие скорости что тебе и не снилось. В Англии команды физически очень хорошо подготовлены и "Реал" бы такого не выдержал.

      0
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      Рейтинг: +80

      cruiff > Hazard_10 8 апреля 2016, 15:09

      Запредельные скорости АПЛ это миф, который легко развеиватся в матчах еврокубков.

      0
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      Рейтинг: -584

      B_A_IV 5 апреля 2016, 13:28

      Ну Лестеру везет что основа играет без травм, и играет здорово, в отличии от зажравшихся топов...Лестер по нашим меркам богатый клуб..у нас бы таких Лестеров(в смысле финансов) и уровень был бы другой

      -3
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      Рейтинг: +43

      Миша00 5 апреля 2016, 13:08

      а что про наш чемпионат ничего не сказал? сколько клубов в еврокубках играет российских? лидер чемпионат, команда с финансовыми проблемами. это разве уровень?

      0
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      Рейтинг: +806

      тигрик 5 апреля 2016, 12:17

      Можно ведь и с другой стороны посмотреть на лидерство Лестер. .пропасть между грандами и середничками,да что уж, маленькими клубами,в смысле качества подбора игроков,уменьшилась, поднялся общий класс игроков в этих командах что соответствено увеличило конкуренцию...и это хорошо!

      1
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      Рейтинг: +395

      meiram 5 апреля 2016, 11:35

      Не согласен,что так рассуждает бывший футболист эксголкипер! Во-первых, если прогрессирует "Лестер" и регрессирует великолепная топ-четверка,то это их-проблемы!Во-вторых, не все решается большими деньгами и этот пример налицо! В-третьих, если у игроков "Лестера" горят глаза на каждую игру, значит футбол жив и не признать это,значит быть слепым!

      4
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      Рейтинг: +117

      Marchen 5 апреля 2016, 11:15

      не о чем

      2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 5 апреля 2016, 11:01

      Ф лично мне нравиться игра Лестера -хороший подбор футболистов ,Раньери красавчик -это ведь не как у нас Ростов вылез по рутенбергски,Лестер честно играет и честно зарабатывает себе очки.Так что не прав ты экс-голкипер.

      3
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      Рейтинг: +4831

      neveldomha 5 апреля 2016, 10:50

      Если бы Лестер играл в ЛЧ, то бывшему голкиперу нечего было бы и сказать.

      2
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      Рейтинг: +536

      dolf666 5 апреля 2016, 10:34

      за это я и люблю АПЛ, постоянная интригующая борьба нескольких команд до последнего тура. а в Италии, Германии, Испании, Франции всё уже ясно после 10 туров, скукота. а смотреть РПЛ это всё равно что сходить в провинции на игру местной команды

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