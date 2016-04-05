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    Хуанфран: «Лига чемпионов – особенный турнир»

    Защитник мадридского «Атлетико» Хуанфран перед четвертьфинальным матчем Лиги чемпионов с «Барселоной» признался, что мечтает покорить этот турнир.

    «Не важно, товарищеский это матч или предсезонный, матч чемпионата или матч Лиги чемпионов. Мы всегда играем на победу и отдаем все силы за наш клуб.

    Лига чемпионов – особенный турнир. Прежде мы ни разу его не выигрывали, но давайте с надеждой смотреть в будущее. Убежден, что рано или поздно он нам покорится», – считает Хуанфран.

    Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» – «Атлетико» состоится во вторник, 5 апреля, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    05.04.2016 08:54
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