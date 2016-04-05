Лукаку обойдется «Челси» в 50 миллионов

Лукаку, Старридж, Де Брюйне, Шюррле - столько игроков классных профукал Челси. да и Чеха рано списали со счетов, лучше чем Куртуа
Нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку в ближайшее летнее трансферное окно может сменить клубную прописку. Новоиспеченный наставник «Челси» Антонио Конте готов выложить за 22-летнего бельгийца 50 миллионов фунтов стерлингов.
В текущем розыгрыше английской Премьер-лиги Лукаку провел 30 матчей, в которых забил 18 голов и сделал шесть результативных передач. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста оценивается в 35 миллионов евро.