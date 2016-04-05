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    Лукаку обойдется «Челси» в 50 миллионов

    Нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку в ближайшее летнее трансферное окно может сменить клубную прописку. Новоиспеченный наставник «Челси» Антонио Конте готов выложить за 22-летнего бельгийца 50 миллионов фунтов стерлингов.

    В текущем розыгрыше английской Премьер-лиги Лукаку провел 30 матчей, в которых забил 18 голов и сделал шесть результативных передач. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста оценивается в 35 миллионов евро.

    Источник: Daily Star

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    05.04.2016 06:07
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +536

      dolf666 5 апреля 2016, 10:43

      Лукаку, Старридж, Де Брюйне, Шюррле - столько игроков классных профукал Челси. да и Чеха рано списали со счетов, лучше чем Куртуа

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      Рейтинг: +806

      тигрик > dolf666 5 апреля 2016, 12:24

      Забыл еще Мата, Торган Азар, Бертран

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      Рейтинг: +473

      Серега М. 5 апреля 2016, 10:30

      Откуда только такие суммы берутся.

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