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    Фергюсон: «Мы наблюдали за Де Хеа, но потом появился Нойер»

    Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон рассказал о том, как было принято решение пригласить в команду вратаря Давида Де Хеа.

    «Тренер вратарей Эрик Стил наблюдал за Де Хеа какое-то время, но потом в «Шальке» появился Нойер. И я думаю, что «Шальке» был бы рад продать его нам.

    Так что моей проблемой был Эрик, потому что он был твердо уверен в том, что мы должны подписать Де Хеа. Я сказал: «Но ведь этот мальчишка Нойер – уже готовый футболист; он зрелый, он отлично готов физически». Эрик на это ответил: «Да, но через три года Де Хеа будет лучше». Я сказал: «Смелое заявление».

    Мы с Эриком поехали посмотреть на Де Хеа в матче «Атлетико» против «Валенсии», и все стало ясно. Его подвижность, его уверенность, его скорость говорили сами за себя.

    Эрик контактировал с родителями Де Хеа и был настолько непреклонен, что мне пришлось довериться ему. И я рад, что поступил так, ведь он оказался прав», – сказал Фергюсон.

    Источник: Goal.com

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    05.04.2016 01:45
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17

      ☆Diaz●095☆ 5 апреля 2016, 09:30

      Они оба щас лучшие в мире... я как фанат мю все ровно за де ха больше ... но все таки они оба самые крутые

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +126

      Bellamy90 5 апреля 2016, 01:55

      Всем бы такой выбор - два варианта и ошибиться невозможно

      6
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