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    Конте намерен купить в «Челси» Пьянича за 31 миллион

    Главный тренер сборной Италии Антонио Конте, который летом станет наставником «Челси», определился с главной целью трансферной кампании.

    Сообщается, что Конте намерен пригласить в свой новый клуб полузащитника «Ромы» Миралема Пьянича. По информации источника, сумма этого перехода может составить 31 миллион евро.

    Transfermarkt оценивает Пьянича в 35 миллионов. В нынешнем сезоне футболист сыграл за «Рому» 36 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 11 результативных передач.

    Источник: Tuttomercatoweb

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    05.04.2016 01:18
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +51

      IAmZlatan 5 апреля 2016, 12:03

      ну не менее 3х игроков из Серии А он точно в команду перетащит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +284

      Kano 5 апреля 2016, 11:55

      Многовато будет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 5 апреля 2016, 10:42

      Своих тащит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 5 апреля 2016, 08:16

      Погбу за 100 лямов купи лучше

      0
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      Рейтинг: +40

      Aiur 5 апреля 2016, 06:42

      Дорого, очень - цена ему 20-25!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +548

      El_Chori 5 апреля 2016, 03:01

      Нужен! Но это переплата

      0
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