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    Симеоне: «Каждая минута игры с «Барселоной» может показаться вечностью»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне рассказал о своих ожиданиях от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Барселоны».

    «Вряд ли в этой игре будут сюрпризы, ведь команды отлично знают друг друга. «Барселона» имеет свой особенный стиль, и под руководством Луиса Энрике она играет очень хорошо.

    Поражение в Класико не должно отразиться на нашем матче. Мы настраиваемся на то, что «Барселона» будет сильна. Они будут играть дома и будут хорошо готовы.

    Мои футболисты должны понимать, что каждая минута игры с «Барселоной» может показаться вечностью», – сказал Симеоне.

    Матч «Барселона» – «Атлетико» состоится во вторник, 5 апреля. Начало – в 21:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    04.04.2016 20:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +23

      rotor1997rus 4 апреля 2016, 20:55

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