Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Конте получит в «Челси» 20 миллионов

    Главный тренер сборной Италии Антонио Конте прибыл сегодня в Лондон для подписания контракта с «Челси». Сделка может состояться в понедельник. Уже сейчас известно о некоторых подробностях соглашения, сообщает La Gazzetta dello Sport. Итальянец подпишет с клубом контракт на три года, за которые он может заработать 20 миллионов евро. Из них, за первый сезон Конте получит 6,5 миллионов.

    Помогать в Лондоне ему будет его брат Джанлука, который займет должность тренера по тактике. Также штаб пополнят еще четыре итальянских тренера.

    Напомним, Конте покинет сборную Италии после Евро-2016.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.04.2016 10:13
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11