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    Вальбуэна: «Хочу вернуться в сборную Франции»

    Полузащитник «Лиона» Матье Вальбуэна впервые с февраля этого года появился на поле, восстановившись от травмы. Это дало ему повод задуматься о возвращении в сборную Франции.

    «Этот сезон складывается для меня очень непросто, но подобные испытания сделают меня лишь сильнее. С «Лорьяном» всегда было непросто играть, но мы приехали и победили. Первый шаг сделан.

    Я хочу вернуться в сборную Франции. Но пока рано говорить о чем-то конкретно – я только вернулся в строй», – сказал Вальбуэна.

    Напомним, что «Лион» на выезде одолел «Лорьян» со счетом 3:1.

    Источник: Goal.com

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    04.04.2016 06:20
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +40

      007R 4 апреля 2016, 09:35

      Там и без тебя игроков хватает

      0
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    • ...
      Рейтинг: +201

      шеффилд таун 4 апреля 2016, 09:20

      В порнухе не нужно было сниматься!!!! Что бы потом не шантажировали!!!

      0
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      Рейтинг: +215

      iuda 4 апреля 2016, 09:04

      Там и без "малышей" всё в порядке

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