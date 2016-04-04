Арустамян: «Если «Ростов» попадет в Лигу чемпионов, то деньги найдутся»

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал о ситуации в «Ростове» и будущем главного тренера Курбана Бердыева в команде.

«Будущее Бердыева в клубе туманно, потому что к нему имеется интерес. Сам он пока никаких гарантий, что останется в «Ростове» на будущий год, не давал.

Непонятно, как команда будет играть в Лиге чемпионов. Проблема есть и сейчас – денег нет, большие задержки по зарплатам, премиальным и так далее.

Насколько я понимаю, у руководства Ростовской области, что как только будет успех и попадание в Лигу чемпионов, найдутся спонсоры. Известно, что Борис Ротенберг пытается как-то финансировать клуб, но это пока большой вопрос.

Однако может возникнуть проблема с лицензированием «Ростова», потому что даже если команда и пробьется в Лигу чемпионов, то большой вопрос пройдет ли она финансовый фэйр-плей.

Накануне я общался с руководством «Ростова», и там есть твердая уверенность, что если клуб попадет в Лигу чемпионов, найдутся деньги и возможности», – заявил Арустамян.