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  • Арустамян: «Если «Ростов» попадет в Лигу чемпионов, то деньги найдутся»

Арустамян: «Если «Ростов» попадет в Лигу чемпионов, то деньги найдутся»

4 апреля 2016, 01:51
14

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал о ситуации в «Ростове» и будущем главного тренера Курбана Бердыева в команде.

«Будущее Бердыева в клубе туманно, потому что к нему имеется интерес. Сам он пока никаких гарантий, что останется в «Ростове» на будущий год, не давал.

Непонятно, как команда будет играть в Лиге чемпионов. Проблема есть и сейчас – денег нет, большие задержки по зарплатам, премиальным и так далее.

Насколько я понимаю, у руководства Ростовской области, что как только будет успех и попадание в Лигу чемпионов, найдутся спонсоры. Известно, что Борис Ротенберг пытается как-то финансировать клуб, но это пока большой вопрос.

Однако может возникнуть проблема с лицензированием «Ростова», потому что даже если команда и пробьется в Лигу чемпионов, то большой вопрос пройдет ли она финансовый фэйр-плей.

Накануне я общался с руководством «Ростова», и там есть твердая уверенность, что если клуб попадет в Лигу чемпионов, найдутся деньги и возможности», – заявил Арустамян.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ростов
Комментарии (14)
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Алекc
1459729481
Вот честно, не смотря на поражение, хотя по идее оно не причем, очень хочу чтобы Ростов добился в этом сезоне чемпионства. Бред, скажете вы? Я думаю нет! Ростов сможет выиграть. Мотивация зашкаливает просто. Да, я мечтаю о чемпионстве своего Спартака, я очень этого хочу, но видать снова не судьба! Ростову удачи! Главное не бомжеконюшлохомотское сброттво!
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kraft1970
1459739034
Ростов - Чемпион! Только вот одно не пойму, денег на зарплату нет, а финансовый фэйр-плей не пройдут?
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Spark95god
1459741971
Ростов сейчас начнет сливать матчи ради заработка!
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koka7751
1459747468
Бедный "Ростов"! Где таньга? Украли?
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Aztec58
1459748882
Ага, Мкртчан сразу переедет в Ростов.
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шеффилд таун
1459750940
Да подождите , пусть хоть выйдут, в европу!!!
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карасевщинa
1459751924
молодые частные клубы должны на 8 строчке сидеть из-за безбородовых, а всякие вяскочки без хлеба и дерьма позорить на в европе, что ростов сосущий областной бюджет что тот же политпроект мюллеровский
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David Kipiani
1459945433
А не Спартак ли рыпался на Ростов из за выхода ростовчан в Лигу Европы, после того как Ростов кубок России взял? Могу ошибаться
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