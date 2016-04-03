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    Де Брюйне: «Когда к 20-й минуте забито три мяча, играть гораздо легче»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне после матча 32-го тура АПЛ с «Борнмутом» (4:0) рассказал о своем возвращении после восстановления от травмы колена. Напомним, из-за повреждения хавбек пропустил около трех месяцев.

    «Я очень рад снова быть с ребятами. Конечно, легче играть, когда к 20-ой минуте забито уже три мяча! Мы выступили особенно хорошо в первые 30 минут и создали много голевых моментов.

    Никогда не знаешь, как пройдут первые матчи после восстановления. Я доволен тем, как прошел сегодняшний матч, чувствовал себя хорошо. Рад, что оставался на поле почти час и надеюсь, что дальше дела пойдут в гору», – сказал Де Брюйне.

    Источник: ФК «Манчестер Сити»

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    03.04.2016 16:12
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