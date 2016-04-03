Серия А. «Рома» разгромила «Лацио» в дерби, «Милан» проиграл «Аталанте»

В матче 31-го тура Серии А «Рома» оказалась сильнее «Лацио», добыв в римском дерби крупную победу со счетом 4:1.

В других встречах «Милан» уступил «Аталанте», «Дженоа» разгромил «Фрозиноне», «Кьево» взял верх над «Палермо», «Фиорентина» в большинстве не сумела сломить сопротивление «Сампдории».

Чемпионат Италии. Серия А. 31-й тур

Дженоа – Фрозиноне – 4:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Сусо, 43; 2:0 – Сусо, 60; 3:0 – Ригони, 72; 4:0 – Сусо, 76.

Аталанта – Милан – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Адриано, 4 (с пенальти); 1:1 – Пинилья, 44; 2:1 – Гомес, 62.

Кьево – Палермо – 3:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Каччиаторе, 6; 1:1 – Джилардино, 28; 2:1 – Ригони, 53; 3:1 – Бирса, 74.

Лацио – Рома – 1:4 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Эль-Шаарави, 15; 0:2 – Джеко, 64; 1:2 – Пароло, 75; 1:3 – Флоренци, 83; 1:4 – Перотти, 87.

Удаление: Худт, 90.

Фиорентина – Сампдория – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Иличич, 24; 1:1 – Альварес, 39.

Удаление: Корреа, 72.

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