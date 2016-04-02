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    Верон: «Когда я стану президентом «Лацио», хочу видеть в клубе Симеоне и Несту»

    Экс-хавбек «Лацио» Хуан Себастьян Верон заявил, что готов однажды занять президентское кресло римского клуба, а также назвал людей, которых он хотел бы видеть в своей команде. Также он поделился ожиданиями от завтрашнего дерби с «Ромой» в рамках 31-го тура Серии А.

    «Однажды я хочу занять президентское кресло «Лацио», и вижу в роли главного тренера Симеоне, а в качестве спортивного директора – Несту.

    Если говорить о завтрашнем дерби, то играя за «Лацио» ты постоянно должен побеждать «Рому». К этой команде стоит проявлять уважение, но не нужно ее бояться. Чтобы победить «Рому», ты должен располагать горячим сердцем и холодным умом», – сказал Верон.

    Напомним, Диего Симеоне и Алессандро Неста были партнерами Верона в чемпионском составе «Лацио» в 2000-м году.

    Источник: Football Italia

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    02.04.2016 18:51
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