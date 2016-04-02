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    Миазга и Пато дебютировали за «Челси»

    Защитник «Челси» Мэтт Миазга дебютировал в стартовом составе синих в матче 32-го тура АПЛ с «Астон Виллой». Таким образом, он стал первым футболистом из США, сыгравшем в поединке Премьер-лиги в составе «пенсионеров». Напомним, в «Челси» Миазга перешел из «Нью-Йорк Ред Буллз» в прошедшее трансферное окно.

    Также в составе лондонского клуба состоялся еще один дебют: на 24-й минуте на поле вышел нападающий Пато, заменивший Лоика Реми. 26-летний бразилец тоже присоединился к синим этой зимой, перейдя на правах аренды из «Коринтианса».

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.04.2016 15:58
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