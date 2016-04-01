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    Брайтнер: «У «Барселоны» есть три Роналду»

    Экс-футболист «Реала» Пауль Брайтнер считает, что наличие в составе «Барселоны» Месси, Суареса и Неймара эквивалентно наличию трех версий Криштиану Роналду.

    «Реал» занят тем, что противопоставляет себя «Барселоне». Но, судя по всему, у них нет состава, который способен конкурировать с каталонским. Возможно, их игра слишком сконцентрирована на Роналду, а игроки привыкли к тому, что им нужно лишь отдать мяч португальцу, а он забьет. Это упрощает игру для противника.

    С «Барселоной» все иначе – у них есть три Роналду. Я не хочу выступать против «Реала», но это может быть причиной того, что их результаты нестабильны», – сказал Брайтнер.

    Источник: Goal.com

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    01.04.2016 20:10
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +42

      Уличный Пац 90х 1 апреля 2016, 21:33

      а че суареса и неймара приравняли к роналду.... похвально.

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    • ...
      Рейтинг: +17

      kex7 1 апреля 2016, 20:19

      лучше чем Пиналду...

      -1
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