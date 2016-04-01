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    Дзюба: «Постараюсь залезть в клуб-100 как можно глубже»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба с детства мечтал забить 100 голов в профессиональной карьере. Об этом он заявил в преддверии матча 22-го тура РФПЛ с ЦСКА. Напомним, что на данный момент у форварда петербургского клуба в активе 99 голов.

    «Попадание в клуб-100 — это мечта. Это одна из целей, которую я поставил себе в детстве. Когда начинал играть в футбол, то 100 голов казалось крутым показателем. Понятно, что по сравнению с рекордами Месси эта цифра не так впечатляет. Но для России – очень почетное достижение. Сейчас, когда я рядом к круглой цифрой, мне кажется, что ничего особенного. А потом вспоминаешь, что было три-четыре года назад. Как общался с ребятами, как мечтал.

    Сидели вместе Женька Макеев, Пашка Яковлев, Коля Заболотный, Сергей Брызгалов, Сергей Песьяков, Егор Филиппенко, Андрей Иванов, Ваня Комиссаров. Сидели дружно, и я высчитывал: «Вот если каждый год забивать по 8-10 мячей…». А тут бац — и уже приблизился. Нахожусь в одном шаге. Буду горд, если это достижение мне покорится. Постараюсь залезть в клуб-100 как можно глубже», — сказал форвард.

    Напомним, что матч «Зенит» – ЦСКА состоится 3 апреля. Начало матча в 19:30.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.04.2016 15:56
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +112

      Apocalypse 2 апреля 2016, 06:43

      Скоро уедет халк и твоя мечта обломается.

      1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 2 апреля 2016, 00:11

      Вот дурень! В воскресенье матч, а этот буратино всё о себе и о себе. Вся его сущность. Не будь футбол командным видом, никто об этом бревне и не услышал бы.

      0
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      Рейтинг: +22

      Capricorn 1 апреля 2016, 23:56

      Может быть, опять в Ростов перейдёт? Не хватает такого форварда Ростову для чемпионства!

      0
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 1 апреля 2016, 23:32

      Ждем в клубе 100 (но часто бывает, что забить заветный мяч долго не получается).

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2250

      kvm 1 апреля 2016, 22:19

      глубже кармана не выйдет

      0
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 1 апреля 2016, 19:33

      да ты(дзюба)и так глубоко залез,осталось определиться куда)

      0
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      Рейтинг: +6302

      Добрый Бобер 1 апреля 2016, 19:17

      Мне показалось, или он российский футбол не уважает?

      0
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 1 апреля 2016, 17:40

      Чемпионат Европы впереди. Вот там и надо отрываться :-)

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      Рейтинг: +1588

      koli4ka > bzfar 1 апреля 2016, 19:40

      Ну не сомневайтесь- уж мы там такую клоунаду устроим,Европа обсмеётся!!!Не то что стыдно,а очень стыдно за державу будет,ГАРАНТИЙНО!!!

      -1
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      Рейтинг: +1046

      kosmonaft 1 апреля 2016, 17:38

      глубже глубже

      1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 1 апреля 2016, 16:43

      Странное у него восприятие, ага, казалось бы, успех завсегда ассоциируется с подъёмом вверх, но у Дзюбы прогресс - это куда поглубже.

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