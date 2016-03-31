Фергюсон: «В Англии Гвардиоле придется забыть про свой любимый игровой стиль»

Экс-наставник «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон предполагает, что будущий главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не сможет достичь в английском клубе тех же успехов, которые были у него в «Барселоне».

«Нет сомнений в том, что Пеп добился очень хороших результатов в качестве тренера, однако в «Сити» ему будет крайне тяжело повторить тот успех, которого он достиг в «Барселоне». Уверен, ему будет непросто в новом клубе, в новом чемпионате.

Английский футбол тяжело понять. Даже такие специалисты, как Арсен Венгер и Жозе Моуринью говорили об этом, когда только начинали работать здесь. Гвардиоле придется забыть про свой любимый игровой стиль», – отметил Фергюсон.