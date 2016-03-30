Широков: «Сборная не отказывалась от общения со СМИ – это недоразумение»

Полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал то обстоятельство, что игроки национальной команды не пообщались с прессой после товарищеского матча против Франции (2:4).

«Случившееся в Париже – недоразумение и не более того. Никто не собирался отказываться от общения со СМИ, просто получилось так, что микст-зона была не по пути игроков, как это бывает на всех стадионах, а в стороне, туда нужно было идти специально, но наши ребята об этом не знали.

Да, у нас был быстрый вылет, но если бы нам заранее сказали, что российские журналисты ждут где-то в стороне – мы бы подошли и пообщались, нашли бы на это время, что и произошло уже позже в аэропорту», – сказал Широков.

Также футболист заверил, что в дальнейшем игроки будут уделять СМИ должное внимание.

«Мы понимаем, насколько важно общение в преддверии столь крупного турнира, как чемпионат Европы, и постараемся уделять журналистам необходимое для их работы время».