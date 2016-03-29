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    Де Хеа впервые в сезоне получил приз игроку месяца в «Манчестер Юнайтед»

    Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа по итогам марта получил приз лучшему игроку месяца в команде. Эта награда стала для него первой подобной в нынешнем сезоне. За стража ворот отдали свои голоса 72% болельщиков. На втором месте расположился нападающий Антони Марсьяль, на третьем – защитник Крис Смоллинг.

    Напомним, в этом месяце Де Хеа защищал ворота в трех матчах «красных дьяволов» в АПЛ, в которых лишь однажды позволил сопернику себя огорчить.В Лиге Европы вратарь провел две встречи, пропустив три гола.

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    29.03.2016 19:47
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