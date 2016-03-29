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Романцев: «Нельзя упускать шанс войти в историю»

29 марта 2016, 10:20
5

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев вспомнил в преддверии товарищеской игры с Францией победу национальной команды в 1999 году, когда французы были повержены на «Стад де Франс» со счетом 3:2.

«У нас не было права даже на ничью, которая лишала нас даже малейшего шанса на участие в Eвро-2000. Но на настроение команды это никак не влияло. Когда мы только пришли в эту сборную, сразу же сказал, что, не имея ни одного очка в запасе, рассчитывать на выход из группы практически невозможно. Но пообещал, что в каждом матче, независимо от ранга соперника, будем бороться только за победу. Жаль, конечно, что не все до конца удалось выполнить. Прежде всего, верил в ребят. Перед игрой сказал: «У каждого из вас сегодня есть шанс войти в историю. Так используйте его!» И счастлив, что не ошибся.

Что связывает ту и нынешнюю команды? Пожалуй, стремление игрой отплатить за то, что в нее верят болельщики.

Что бы пожелал нашим ребятам перед сегодняшним матчем на «Стад де Франс»? Что у них тоже есть шанс войти в историю. И упускать его нельзя», – считает Романцев.

Товарищеский матч между сборными Франции и России состоится во вторник, 29 марта, в 22:00 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат Европы Товарищеские матчи. Сборные Россия Франция Россия Романцев Олег
Комментарии (5)
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арейская
1459236232
Так всё-же ПУСКАТЬ или НЕ УПУСКАТЬ шанс?
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nemolod
1459238058
А потом этот шанс в Москве был потерян,когда Филимонов вместе с мячом влетел в ворота после даже не удара,а навеса Шевченко!
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андрей андреев
1459255330
См на коэф.))) Я ставил на наших)) Деньги же не настоящие))
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Diesel133
1459261179
это всего лишь товарняк, не нужно так переоценивать его значение.
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