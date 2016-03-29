Романцев: «Нельзя упускать шанс войти в историю»

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев вспомнил в преддверии товарищеской игры с Францией победу национальной команды в 1999 году, когда французы были повержены на «Стад де Франс» со счетом 3:2.

«У нас не было права даже на ничью, которая лишала нас даже малейшего шанса на участие в Eвро-2000. Но на настроение команды это никак не влияло. Когда мы только пришли в эту сборную, сразу же сказал, что, не имея ни одного очка в запасе, рассчитывать на выход из группы практически невозможно. Но пообещал, что в каждом матче, независимо от ранга соперника, будем бороться только за победу. Жаль, конечно, что не все до конца удалось выполнить. Прежде всего, верил в ребят. Перед игрой сказал: «У каждого из вас сегодня есть шанс войти в историю. Так используйте его!» И счастлив, что не ошибся.

Что связывает ту и нынешнюю команды? Пожалуй, стремление игрой отплатить за то, что в нее верят болельщики.

Что бы пожелал нашим ребятам перед сегодняшним матчем на «Стад де Франс»? Что у них тоже есть шанс войти в историю. И упускать его нельзя», – считает Романцев.

Товарищеский матч между сборными Франции и России состоится во вторник, 29 марта, в 22:00 по московскому времени.