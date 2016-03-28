Совмещение постов в сборной и ЦСКА помогает Слуцкому

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий отметил, что совмещение работы в национальной команде и московском ЦСКА не мешает ему.

«Это не является существенной проблемой. Когда будет чемпионат Европы, первенство России уже завершится. Кроме того, в период матчей сборных, в ЦСКА осталось меньше футболистов, чем сейчас находится в сборной России. Также большинство футболистов сборной России выступают в чемпионате страны, и мне, как главному тренеру сборной, не требует искать дополнительной информации. На данном этапе плюсов больше, чем минусов», – заявил Слуцкий на пресс-конференции перед матчем Франция – Россия.