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    «Барселона» пока не закрыла трансфер Суареса

    «Барселона» на данный момент не полностью рассчиталась с «Ливерпулем» за трансфер уругвайского форварда Луиса Суареса. По сведениям Football Leaks, этот переход обошелся каталонцам в 65 миллионов фунтов.

    Обозначенную сумму новый клуб Суареса должен выплатить пятью траншами по 13 миллионов фунтов. «Барселона» выплачивает их каждые шесть месяцев, начиная с лета 2014 года. Последняя часть суммы должна поступить на счет «Ливерпуля» 31 июля 2016 года.

    Отметим, Суарес провел в составе «Барселоны» 86 матчей, в которых забил 68 мячей. В этом сезоне на его счету 26 голов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.03.2016 12:21
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +58

      Rash_0559 29 марта 2016, 15:27

      Давно опровдал эту сумму!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +37

      Yuras666 28 марта 2016, 16:15

      Ничоси!!! Вот так новость!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +536

      dolf666 28 марта 2016, 13:37

      статистика ваще космическая

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +112

      Apocalypse 28 марта 2016, 12:53

      Очень полезная информация!

      3
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