Глушаков: «На игре сборной сказалось появление новых футболистов в составе»

Опорный полузащитник «Спартака» Денис Глушаков считает, что большое количество новых футболистов в первом тайме матча сборной России против Литвы сказалось на качестве игры.

«Возможно, сказалось то, что в стартовом составе было немало новых футболистов, и играть пришлось фактически с листа. В таком сочетании ведь нам играть раньше не приходилось, отсюда, наверное, и некоторое недопонимание.

Игровые связи поначалу не были налажены, случалось немало необязательных потерь мяча. Но, в принципе, мы все равно контролировали игру, по-моему, ни разу не позволили литовцам нанести удар в створ ворот в первом тайме», – заявил Глушаков.

Напомним, что товарищеский матч Россия – Литва закончился со счетом 3:0.