Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Непомнящий: «Мог победить и «Волгарь», и мы»

    Главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий отметил качественный футбол, который показала его команда в матче с «Волгарем» (1:1).

    «Мне кажется, сегодняшняя игра доставила удовольствие болельщикам. Могли победить и хозяева, и мы, но игра закончилась вничью. Достаточно качественная игра, как мне кажется, с равными возможностями и без драматизма.

    Голы вытекали из логики. Тем не менее я вполне удовлетворен результатом по такой игре, потому что на сегодняшний день «Волгарь» является одной из ведущих команд нашей лиги и вполне достойно выглядит в играх против лидеров. Хотя сама команда тоже является лидером.

    Мне кажется, в этом сезоне мы гораздо лучше входим в весенний этап первенства. Могу сказать, что во всех матчах мы играли с ощутимым преимуществом, но была плохая реализация. Ждем, что когда-то нас прорвет. У нас это серьезная проблема – завершение атаки. Мы о ней знаем. Очевидно, знают и соперники, поэтому с нами в обороне играют спокойно», – рассказал Непомнящий.

    Напомним, что после 28 туров «Томь» занимает третью строчку в турнирной таблице ФНЛ.

    Источник: Официальный сайт ФНЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.03.2016 07:48
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +32

      TOMSK2010 28 марта 2016, 10:45

      НА ПЕНСИЮ ПОРА УЖЕ!!!!!
      ОПЯТЬ ВСЕ ПРОСРУТ!!!!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11