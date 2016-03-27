Агент: «Роналдиньо продолжит карьеру в МЛС или в Китае»

Агент полузащитника Роналдиньо, который на данный момент является свободным агентом, Роберто Ассис рассказал о вариантах продолжения карьеры 36-летнего хавбека.

«Возможными вариантами продолжения карьеры для него являются американская МЛС и китайская Суперлига», – сообщил агент.

Последним клубом Роналдиньо был бразильский «Флуминенсе», который он покинул в сентябре 2015 года. Как сообщает источник, следующая команда опытного бразильца, вероятнее всего, станет последней в его профессиональной карьере игрока.