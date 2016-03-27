Канчельскис: «На двух стульях в сборной России и ЦСКА Слуцкому не усидеть»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис высказал мнение по поводу совмещения постов главного тренера ЦСКА и российской национальной команды Леонида Слуцкого.

– Перед Слуцким встает серьезная дилемма: клуб или сборная.

– Тренер не должен совмещать. На двух стульях не усидишь. Поэтому Слуцкий должен принять решение, где ему работать. Считаю, такая постановка вопроса о том, что нужно выбрать что-то одно – правильная.

– Если бы у вас был такой выбор: домашний чемпионат мира или топ-клуб РФПЛ?

– Будь я даже кандидатом на пост тренера в сборной, то все равно вряд ли бы вам мог точно сказать. А сейчас я занят в «Солярисе», решаю другие задачи.