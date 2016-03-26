Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Луческу: «Жертвовать турнирами? «Шахтер» может достойно выступать везде»

    Главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу заявил, что его подопечные способны бороться за победу в каждом из турниров в нынешнем сезоне. Напомним, донецкая команда продолжает борьбу в УПЛ, Кубке Украины и Лиге Европы.

    «Мы футбольная команда с профессиональными игроками высокого уровня. Они получают за свою профессиональную деятельность хорошие деньги. Уверен, они могут достойно выступать во всех трех турнирах. Только многое будет зависеть от того, как они будут мобилизованы в каждом из последующих матчей. Мы не сделали этого в игре с «Днепром» и поставили под вопрос чемпионат», – сказал Луческу.

    Источник: ФК «Шахтер»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.03.2016 14:39
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11