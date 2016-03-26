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    Кроос: «У Англии очень сильная сборная»

    Полузащитник сборной Германии Тони Кроос оценил силу сборной Англии, с которой его команде предстоит сыграть сегодня, 26 марта.

    «У Англии очень сильная сборная, у них хорошие шансы выиграть Евро-2016. Если оценивать их состав, то мы видим сразу несколько отличных футболистов. Команда знает, что делать на поле, и располагает скоростными игроками.

    Пусть нас ждет просто товарищеский матч, но мы все равно будем играть на победу. Такие игры дают возможность тренерам лучше изучить возможности команды», — сказал немец.

    Начало матча в 22:45.

    Источник: Skysports

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    26.03.2016 06:18
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