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    Газзаев: «С изменением формата Лигу Европы можно будет приравнять к Лиге чемпионов»

    Заслуженный тренер России Валерий Газзаев поделился мнением о возможных изменениях формата Лиги чемпионов. Напомним, с сезона-2018/19 количество участников турнира может сократиться с 32 до 16.

    «Вообще раньше Лига чемпионов называлась Кубком чемпионов, то есть в турнире играли только чемпионы своих стран. Поэтому если такое нововведение все-таки состоится, то это будет настоящая Лига чемпионов, где выступят только чемпионы. Да и национальные первенства в европейских странах станут интереснее. Тем самым изменится и статус Лиги Европы: за счет пополнения более сильными клубами этот турнир можно будет приравнять к Лиге чемпионов. Мне кажется, это будет очень интересно», – сказал Газзаев.

    Источник: ТАСС

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    25.03.2016 18:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12314

      Вомбат 25 марта 2016, 22:47

      речь вообще-то шла не о том, что число участников ЛЧ сократится, а о том, что сократится число участников ПО ЛЧ, т.е. увеличится групповой этап. Это совершенно бредовая идея, которую проталкивает Инфантино.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 25 марта 2016, 18:34

      Новое это хорошо забытое старое

      1
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    • ...
      Рейтинг: +284

      Kano 25 марта 2016, 18:29

      А по мне это будет не очень.

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