Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кавани: «Хотел бы поиграть в АПЛ»

    Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани лестно отозвался о чемпионате Англии, в котором он может продолжить карьеру.

    «Хочу ли я поиграть в Премьер-лиге? Знаете, ответить «нет» на это я мог бы только в шутку. Это вполне нормально – думать об этом. Это самая классная, самая известная лига в мире. Любой игрок, мечтающий о выступлениях на высшем уровне, обратит внимание, когда им заинтересуются английские клубы.

    Но дальше этого мои мысли не идут. Реальность такова, что на сегодня я игрок «ПСЖ». А я всегда уважал клубы, за которые выступал, как если бы я был их болельщиком. У меня контракт с «ПСЖ», я обязан его уважать. Но я считаю чемпионат Англии очень привлекательным, это правда», – сказал Кавани в интервью Get French Football News.

    Напомним, что агент футболиста не стал исключать возможный уход Кавани из «ПСЖ».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.03.2016 18:09
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11