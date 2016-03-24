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    Канчельскис: «Другие команды тоже заслуживают принимать участие в Лиге чемпионов»

    Главный тренер «Соляриса» Андрей Канчельскис прокомментировал намерения УЕФА проводить групповой раунд Лиги чемпионов по новым правилам. Напомним, что в организации намерены сократить количество команд с 32 до 16.

    «Если в групповом раунде Лиги чемпионов будут принимать участие только 16 команд, то это приведет к уменьшению количества игр. УЕФА думает, что сокращение числа матчей даст командам возможность показать качественный футбол. Наверное, руководство хочет, чтобы в Лиге чемпионов принимала участие только одна команда от страны. Возможно, это действительно добавит зрелищность.

    В случае если УЕФА все же утвердит эти нововведения, то такие сильные команды, как «Барселона», «Бавария», мадридский «Реал», сделают свой мини-чемпионат Европы. Другие команды тоже заслуживают принимать участие в Лиге чемпионов. Хочу, чтобы футбол оставили в таком формате, в каком он есть, потому что и сейчас матчи выглядят понятно и зрелищно.

    Для российских клубов это может означать, что всего лишь одна команда сможет принимать участие в ЛЧ, а это не очень хорошо для развития отечественного футбола», — сказал Канчельскис.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.03.2016 15:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +34

      15426378s 24 марта 2016, 19:31

      да, они если что задумали, исполнят.

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