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    Мойес может вернуться в АПЛ

    Бывший наставник «Манчестер Юнайтед» и «Реала Сосьедад» Дэвид Мойес готов занять пост наставника «Астон Виллы» – даже если это означает вылет в Чемпионшип.

    Напомним, что в ближайшие дни бирмингемцы готовы расстаться с Реми Гардом, который не смог спасти команду от вылета в низший дивизион.

    Сообщается, что «вилланы» – единственная команда, ради которой шотландец готов пожертвовать АПЛ.

    Ранее появилась информация о том, что на роль главного тренера претендуют Стив Брюс из «Халла» и бывший тренер «Лестера» Найджел Пирсон.

    Источник: Mirror.co.uk

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    24.03.2016 07:00
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