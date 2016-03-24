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    Футболист датского клуба ушел из команды, узнав об измене жены

    Йонас Борринг, игрок датского «Рандерс», покинул команду после появления информации о том, что Кристиан Келлер – капитан команды – тайно встречался с его женой.

    Ранее в клубе были уверены, что команду покинет Келлер, но в среду стало известно, что уйдет именно жертва скандала.

    «После долгих размышлений я пришел к выводу, что, как бы мне не хотелось, я не смогу вернуться в команду. «Рандерс» много для меня значил, и мне будет тяжело попрощаться с фанатами, которые там мне помогали. «Рандерс» навсегда останется в моем сердце, но я начинаю новое приключение в футболе», – цитирует Борринга TV 2 Sport.

    «Мы теряем хорошего игрока, но это случалось и ранее, и меня, клуб и команду это не остановит. Мы не перестанем играть из-за ухода одного игрока», – отметил Келлер.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.03.2016 06:50
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    Комментарии10
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      Рейтинг: -161

      narkozanos 10 августа 2016, 11:55

      Одни измены,кругом бляди дешёвые,как можно контролировать порядки,когда тупо женскую п... никто не может удержать.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +269

      grand-igor 24 марта 2016, 13:11

      европейская толерантность

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 24 марта 2016, 11:51

      эхххх из за куска пиз....ны команду ломают.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34

      15426378s 24 марта 2016, 11:26

      вот тее на, и такое бывает.

      0
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      Рейтинг: +10

      Salim-07 24 марта 2016, 10:37

      капитан всегда прикроет))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka > Salim-07 24 марта 2016, 11:01

      Покроет

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +483

      headdevil 24 марта 2016, 10:26

      Борринг просто был Скучный

      1
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 24 марта 2016, 09:50

      Таких друзей по-больше и врагов не надо.

      0
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 24 марта 2016, 08:49

      Подсобил....))

      0
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      Рейтинг: +203

      Deniskl 24 марта 2016, 08:26

      Капитан-товарищ бля...

      2
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