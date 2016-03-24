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    Бентеке: «Я жалею о своем переходе в «Ливерпуль»

    Нападающий «Ливерпуля» Кристиан Бентеке признался, что разочарован положением дел в клубе.

    «Конечно, я был рад перейти в «Ливерпуль» – это великий клуб. Я надеялся, что обрету стабильность в большой команде. Я знал, что сначала будет нелегко, но верил, что в итоге все получится.

    Я сыграл в двух полных матчах под руководством Клоппа. Я сыграл против «Лестера», забил, затем то же случилось против «Санделрденда». Потом мы проиграли «Вест Хэму», и я больше не играл.

    Мои партнеры по сборной Эден Азар и Маруан Феллаини все говорят, что если тренер в тебя не верит, ничего не сделать.

    Если бы я знал, что так будет, я бы никогда не перешел в «Ливерпуль», – сказал Бентеке.

    Источник: Independent.ie

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    24.03.2016 06:02
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +29

      The ReD LiVeRpooL 25 марта 2016, 17:35

      Ну и катись тогда в другой клуб

      0
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      Рейтинг: +483

      headdevil 24 марта 2016, 10:12

      Клоппу ты не нужен, пора искать команду

      0
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      Рейтинг: +585

      tilvan 24 марта 2016, 09:58

      Ну так работать же надо...нашел, кого слушать, нытика Азара и хама-Феллаини

      0
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 24 марта 2016, 08:50

      если у бабушки был бы член, она была бы дедушкой...)

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