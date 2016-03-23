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    «Саутгемптон» интересуется Окслэд-Чэмберленом

    «Саутгемптон» проявляет интерес к полузащитнику «Арсенала» Алексу Окслэду-Чэмберлену.

    «Святые» хотят приобрести хавбека по окончании сезона. Ранее сообщалось, что «Арсенал» готов расстаться с футболистом в летнее трансферное окно за 20 миллионов евро.

    Стоит отметить, что Окслэд-Чэмберлен уже выступал за «Саутгемптон» с 2010 по 2011 года. Также полузащитником интересуются «Манчестер Сити» и «Вест Хэм».

    Источник: Goal.com

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    23.03.2016 20:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1346

      Бомбардир 24 марта 2016, 22:13

      Окслейд-Чемберлен не просто выступал за Саутгемптон с 2010 по 2011, он является воспитанником этого клуба.

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