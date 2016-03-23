«Саутгемптон» интересуется Окслэд-Чэмберленом

«Саутгемптон» проявляет интерес к полузащитнику «Арсенала» Алексу Окслэду-Чэмберлену.

«Святые» хотят приобрести хавбека по окончании сезона. Ранее сообщалось, что «Арсенал» готов расстаться с футболистом в летнее трансферное окно за 20 миллионов евро.

Стоит отметить, что Окслэд-Чэмберлен уже выступал за «Саутгемптон» с 2010 по 2011 года. Также полузащитником интересуются «Манчестер Сити» и «Вест Хэм».